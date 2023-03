La Bce alza le stime per il 2023. Pil a +1%

AGI - "Le proiezioni per la crescita nel 2023 sono state corrette al rialzo nello scenario di base, collocandosi in media all'1,0 per cento per effetto sia del calo delle quotazioni energetiche, sia della maggiore tenuta dell'economia a fronte del difficile contesto internazionale". È quanto si legge nel bollettino mensile della Banca centrale europea. Gli esperti della Bce si attendono poi che la crescita aumenti ancora, "all'1,6 per cento sia nel 2024 sia nel 2025, sostenuta dal vigore del mercato del lavoro, dal miglioramento del clima di fiducia e dalla ripresa dei redditi reali".

Allo stesso tempo, "il rafforzamento della crescita nel 2024 e nel 2025 risulta inferiore rispetto alle proiezioni di dicembre, di riflesso alla politica monetaria più restrittiva".