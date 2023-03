Lazzerini: "Le prenotazioni per Ita sono aumentate del 180% sul 2022"

AGI - "Le stime per l'estate sono decisamente buone. Abbiamo già ricevuto prenotazioni del 180% superiori a quello dello scorso anno, con punte del 12% settimana su settimana. Con l'attuale andamento delle prenotazioni abbiamo aprile e maggio sopra budget, come per l'estate, tenendo bene anche nelle destinazioni domestiche". Lo ha detto l'ad di Ita, Fabio Lazzerini, a margine di una iniziativa sull'intermodalità a Roma, interpellato sull'andamento delle prenotazioni per l'estate.

"La gestione operativa dell'azienda è stata decisamente superiore al budget, ci si sorprende tanto delle perdite ma stiamo parlando di una startup. Nel nostro piano industriale era prevista una perdita. Dal punto vista operativo il risultato è migliore del 12%". Lo ha detto l'ad di Ita, Fabio Lazzerini, a margine di una iniziativa sull'intermodalità a Roma, interpellato sul risultato dei conti aziendali comunicato ieri, con una perdita di quasi 500 milioni di euro.

Il manager del vettore aereo statale sottolinea come la "perdita maggiore rispetto al budget sia dovuta prevalentemente ad aumento del costo del carburante, che in media è stato del 62%. Solo l'aumento del carburante è stato di 298 milioni di euro".