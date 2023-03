La grande crescita delle esportazioni di Gnl dagli Usa all'Europa

AGI - Il crollo dell'export di gas russo verso l'Europa a seguito dell'invasione dell'Ucraina e del taglio delle forniture da parte di Mosca ha fatto impennare l'import europeo di Gnl statunitense. Lo rileva l'Eia in un rapporto. Lo scorso anno le esportazioni statunitensi di gas naturale liquefatto (Gnl) sono state in media di 10,6 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcf/d), in aumento del 9% (0,8 Bcf/d) rispetto al 2021.

In particolare, l'aumento delle esportazioni di Gnl degli Stati Uniti è stato guidato dalla forte domanda europea, dagli alti prezzi internazionali del gas naturale e dall'espansione della capacità di liquefazione degli Stati Uniti. Le esportazioni di Gnl dagli Stati Uniti verso l'Europa sono aumentate del 141%, o 4,0 miliardi di piedi cubi/giorno, rispetto al 2021.

Le esportazioni di Gnl degli Stati Uniti verso l'Europa (Ue-27 più il Regno Unito) sono aumentate a causa delle difficoltà nell'approvvigionamento di gas naturale in Europa dopo che le esportazioni via gasdotto della Russia sono scese ai minimi di 40 anni e per i prezzi più alti nell'hub europeo del gas rispetto ad altri mercati del Gnl. L'Europa è diventata la destinazione principale per le esportazioni di gas liquefatto statunitense nel 2022, rappresentando il 64% (6,8 Bcf/d) delle esportazioni totali.

© Mahmut Serdar Alakus / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP Impianto di stoccaggio del gas

Quattro paesi - Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi - hanno rappresentato un totale del 74% (5,0 miliardi di piedi cubi/giorno) delle esportazioni statunitensi di Gnl verso l'Europa. Secondo i dati di Cedigaz nel 2022, l'Europa ha aumentato le importazioni di Gnl al suo massimo storico di 14,9 miliardi di piedi cubi/giorno (media annua), il 65% (5,9 miliardi di piedi cubi/giorno) in più rispetto all'anno precedente. Analogamente al 2021, tre paesi, Stati Uniti, Qatar e Russia, hanno fornito il 73% (10,8 miliardi di piedi cubi/giorno) delle importazioni europee.

Escludendo il commercio intraregionale, i restanti 3,8 miliardi di piedi cubi/giorno delle importazioni di Gnl sono stati forniti da 14 altri paesi esportatori. La capacita' di importazione di Gnl in Europa è aumentata nel 2022 ed è destinata a crescere di un terzo entro la fine del 2024, man mano che i paesi aggiungeranno nuovi impianti di rigassificazione di Gnl e amplieranno i terminali di importazione esistenti.

Impianto gas naturale

Le esportazioni statunitensi di Gnl verso l'Asia sono diminuite del 46% (2,1 miliardi di piedi cubi/giorno) a una media di 2,5 miliardi di piedi cubi/giorno nel 2022. La maggior parte dei paesi asiatici ha ridotto le importazioni di Gnl dagli Stati Uniti lo scorso anno rispetto al 2021. La riduzione più notevole è stata nell'export statunitense verso la Cina, in calo del 78% (1,0 miliardi di piedi cubi/giorno).

Secondo i dati dell'Amministrazione generale delle dogane cinese l'import annuale di Gnl della Cina da tutti i paesi è diminuito del 20% (2,1 miliardi di piedi cubi/giorno) nel 2022 rispetto al 2021 ed è stato in media di 8,4 miliardi di piedi cubi/giorno, il livello più basso dal 2019. Le esportazioni Usa verso otto paesi dell'America Latina sono diminuite del 62% (1,1 miliardi di piedi cubi/giorno) nel 2022. Il calo maggiore è stato nei confronti del Brasile, del 77% (0,6 miliardi di piedi cubi/giorno), poiché la maggiore disponibilità di energia idroelettrica ha ridotto la domanda di gas naturale per la produzione di energia elettrica.

Nel 2022, il Kuwait è stato l'unico paese del Medio Oriente che ha importato Gnl dagli Stati Uniti, con esportazioni in media di 0,2 Bcf/d, ovvero il doppio dei livelli del 2021.