First Citizens acquisterà le filiali e gran parte delle attività di Silicon Valley Bank

AGI - La banca statunitense First Citizens acquisterà "tutti i depositi e i prestiti" della Silicon Valley Bank (Svb), fallita all'inizio di marzo. Lo ha annunciato l'autorità bancaria statunitense Fdic. La transazione riguarda 72 miliardi di dollari di attività e "le 17 filiali di Svb apriranno lunedì come First Citizens", ha aggiunto l'ente. Tutti i prestiti e i depositi di Svb saranno quindi gestiti da First Citizens, mentre la Fdic manterrà circa 90 miliardi di dollari di altre attività.

L'inizio settimana per i mercati

Si prevede un inizio di settimana positivo per i mercati azionari dopo le tensioni della scorsa ottava, provocate dai timori sulla stabilità del sistema bancario. Messa alle spalle una nuova tornata di rialzi dei tassi d'interesse da parte delle principali banche centrali mondiali (Fed, Bce, Boe), gli investitori guarderanno nelle prossime sedute soprattutto ai fondamentali macro di alcuni 'big' dell'Eurozona: nel corso delle prossime sedute, infatti, arriveranno i dati relativi all'inflazione nell'Eurozona, tra cui Italia, Francia, Germania e Spagna.

Dati che saranno attentamente valutati dalla Bce per prendere le proprie decisioni di politica monetaria. Le recenti mosse delle banche centrali, del resto, hanno dimostrato che i governatori procederanno nella loro politica restrittiva nonostante le crisi delle banche regionali statunitensi, di Credit Suisse e Deutsche Bank.