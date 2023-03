Amazon licenzierà altri novemila dipendenti

AGI - Amazon licenzierà altri 9.000 dipendenti: lo riporta la Cnbc citando una nota inviata al personale. "Poichè la settimana scorsa abbiamo concluso la seconda fase del nostro piano operativo, vi scrivo per comunicarvi che nelle prossime settimane intendiamo eliminare altre 9.000 posizioni, soprattutto nei settori Aws, Pxt, Advertising e Twitch. È stata una decisione difficile, ma che riteniamo che sia la migliore per l'azienda a lungo termine", afferma l'amministratore delegato Andy Jassy nella lettera ai dipendenti.

"Nell'ambito del nostro processo di pianificazione annuale, - aggiunge l'ad - i leader dell'azienda lavorano con i loro team per decidere quali investimenti effettuare per il futuro, dando priorità a ciò che conta di più per i clienti e per la salute a lungo termine delle nostre attività. Per diversi anni prima di questo, la maggior parte delle nostre attività ha aumentato significativamente il personale. Ciò aveva senso alla luce di quanto stava accadendo nelle nostre aziende e nell'economia in generale"

"Tuttavia, data l'incertezza economica in cui viviamo e l'incertezza che regna nel prossimo futuro - prosegue - abbiamo scelto di razionalizzare i costi e l'organico. Il principio fondamentale della nostra pianificazione annuale di quest'anno è stato quello di essere più snelli, ma di farlo in modo da poter investire in modo robusto nelle esperienze chiave a lungo termine per i clienti, che riteniamo possano migliorare significativamente la vita dei clienti e di Amazon nel suo complesso".

"A chi è stato colpito da questi tagli - conclude Andy Jassy - voglio ringraziarvi per il lavoro che avete svolto per conto dei clienti e dell'azienda. Non è mai facile dire addio ai nostri collaboratori e ci mancherete. Per coloro che continueranno a lavorare con noi, non vedo l'ora di collaborare con voi per semplificare la vita dei clienti ogni giorno e inventare nuovi progetti senza sosta per farlo".