Il dl sul Ponte dello Stretto al Consiglio dei Ministri

AGI - Nel pre-consiglio dei ministri, che si terrà ogg, è stata inserita una integrazione all'ordine del giorno -per esaminare, nel corso della riunione del Cdm di domani, anche il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina.

"Stiamo facendo una grande opera di riunificazione del Paese. Cosi' si unisce l'Italia, non con le chiacchiere e le promesse, ma con ferrovie, aeroporti, porti, strade e autostrade",ha spiegato l ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine della cerimonia per l'avvio dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano, della nuova linea Alta Velocita'-Alta Capacita' Napoli-Bari, nell'ambito del progetto Cantieri Parlanti.

Il vicepremier è tornato nuovamente sull'importanza del Ponte sullo Stretto. "Stiamo orrendo come i matti - sottolinea - stiamo lavorando per portare nel prossimo del Consiglio dei ministri un'opera di cui si parla da 40-50 anni o forse di piu'". Salvini fa inoltre notare che "viaggiare tra Napoli e Bari in due ore, come tra Palermo e Catania, o realizzare dopo 50 anni di chiacchiere il Ponte tra Sicilia e Italia, ma anche viaggiare decentemente nei treni locali, come la Circum, contribuisce a unire il Paese e queste opere portano lavoro vero e aiutano le aziende e i giovani a tornare in questi territori, a studiare e a fare impresa".