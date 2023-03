Biden: “Banche solide, risparmi al sicuro”

AGI - Gli americani possono "avere fiducia" nel loro sistema bancario che è "solido", la Casa Bianca farà "tutto il necessario" per mantenerlo tale. Il presidente Usa Joe Biden prova a rassicurare mercati e risparmiatori dopo il collasso della Silicon Valley Bank, istituto di credito californiano specializzato nei depositi di aziende hi-tech, che ha trascinato a picco i listini europei e Wall Street, con forti perdite per i titoli delle banche per il rischio contagio nel settore del risparmio.

“Non ci fermeremo qui, faremo tutto il necessario”, ha assicurato Biden dopo che le autorità statunitensi hanno messo sotto tutela la banca, affidata alla Federal Deposit Insurance Corporation alla ricerca di un compratore che lo salvi.

Il presidente americano, parlando alla Casa Bianca, ha fatto sapere che chiederà al Congresso di legiferare per "rafforzare" la regolamentazione bancaria, inasprita nel 2008 dopo la debacle di Lehman Brothers e poi nuovamente alleggerita durante il mandato di Donald Trump. Dobbiamo fare in modo, ha sottolineato, "di rendere meno probabile che questo tipo di fallimento si ripeta, e proteggere i posti di lavoro americani".

"Gli americani possono avere fiducia nel fatto che il sistema bancario è sicuro. I vostri depositi saranno lì quando ne avrete bisogno", ha aggiunto Biden.

Quanto alle responsabilità del fallimento dell'istituto, il presidente ha osservato che i dirigenti delle banche in difficoltà dovrebbero essere licenziati: "Hanno consapevolmente assunto un rischio, quando non ha dato frutti hanno perso i loro soldi".