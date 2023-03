Bollette, possibile bonus famiglie a partire da luglio

AGI - Il governo lavora a un possibile 'bonus famiglie' per mitigare gli effetti del caro energia. A quanto si apprende, il Mef starebbe studiando una nuova misura per contrastare il caro Bollette, che potrebbe partire da inizio luglio, modulata in base ai consumi e pensata per incentivare il risparmio energetico.

Una tipologia di intervento sulla quale il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si era espresso positivamente già alla fine dello scorso anno. Gli uffici del Mef sono in attesa delle proiezioni di Arera sulla fattibilità del provvedimento.

Sarebbe in corso di valutazione anche il rinnovo del bonus sociale, in scadenza il 31 marzo, confermando le attuali soglie Isee. Per le imprese, invece, potrebbe arrivare un credito imposta modulato sui prezzi energetici. Oltre una certa soglia del prezzo gas, ancora da definire, verrebbero confermati gli attuali crediti imposta.