Reinventarsi in Polonia, il destino delle lavoratrici ucraine

AGI - Iryna Bilokolodskykh e il suo giovane figlio Rodion facevano parte della schiera di ucraini fuggiti in Polonia poco dopo l'attacco totale della Russia al loro Paese, un anno fa.

A Dnipro, la città ucraina in cui viveva, si è lasciata alle spalle non solo la casa e i parenti, ma anche un buon lavoro come produttrice esecutiva di spot pubblicitari, avendo lavorato in precedenza per un decennio come analista bancario. Ha faticato a trovare qualcosa di simile in Polonia e ora lavora per una fondazione che organizza corsi di lingua polacca per i rifugiati ucraini.

Tuttavia, si sente grata per il lavoro e per l'opportunità di aiutare altri rifugiati. Ha un contratto di sei mesi rinnovabile, che in circostanze normali non sarebbe l'ideale, ma che si adatta alla sua mentalità durante una guerra che mi ha "insegnato a vivere nel qui e ora", spiega. "Ho un piano a lungo termine? Sì, ma per sei mesi".

L'esperienza di Bilokolodskykh raccontata dal Financial Times è solo un esempio dei successi e delle frustrazioni delle donne ucraine che cercano di lavorare e mantenersi durante la guerra.

L'anno scorso la Polonia è stata la principale porta d'ingresso dell'UE per i rifugiati ucraini, con circa 1,5 milioni di persone che si sono registrate, e più del doppio che hanno attraversato il suo territorio diretti verso altri Stati.

Già prima dell'invasione russa, la Polonia ospitava circa 1,3 milioni di ucraini e ha contribuito all'integrazione dei rifugiati.

Tra i nuovi rifugiati in età lavorativa, la stragrande maggioranza è costituita da donne e tra il 60 e il 70% ha trovato un lavoro regolare in Polonia alla fine dello scorso anno, secondo i dati del governo. L'anno scorso la Polonia ha incassato circa 4 miliardi di zloty (840 milioni di euro) in tasse e pagamenti previdenziali dai rifugiati ucraini e si aspetta che questa cifra salga a 6 miliardi di zloty nel 2023, secondo Bartosz Marczuk, vice capo del Fondo di sviluppo polacco gestito dallo Stato.

La Polonia è un esempio di rapida integrazione dei rifugiati nella forza lavoro, con un tasso di occupazione degli ucraini di gran lunga superiore a quello della Germania, osserva Paweł Kaczmarczyk, direttore del Centro di ricerca sulle migrazioni dell'Università di Varsavia.

Secondo Kaczmarczyk, questo successo è dovuto anche al fatto che "il mercato del lavoro polacco ha ora bisogno di lavoratori stranieri", il cui numero è cresciuto anche durante la pandemia. Ma sottolinea anche uno scollamento tra l'alto livello di istruzione di molte donne ucraine e i posti di lavoro che hanno trovato.

La sua ricerca mostra che tra il 50 e il 60% dei rifugiati in età lavorativa possiede una laurea, ma solo un terzo dei rifugiati che hanno trovato lavoro in Polonia ha ottenuto un impiego di alto livello. Per gli altri, dice, le sfide sono molteplici: La domanda polacca è per lo più rivolta a lavoratori stranieri poco pagati; alcuni ucraini non riescono a trasferire le loro competenze, in particolare per i lavori che richiedono la conoscenza della lingua polacca; e alcuni rifugiati si sono stabiliti in regioni che hanno offerto loro l'accesso ai servizi sociali ma scelte lavorative più scarse.

Tra coloro che stanno lottando, il Ft riporta il caso una contabile di Odessa che è partita lo scorso marzo con la figlia di tre anni e ora lavora nella cucina di un fast-food a Varsavia. Ha un contratto temporaneo che scade ad agosto e preferisce non dire il suo nome perché sta "cercando attivamente un altro lavoro".Ma non è riuscita a raccogliere prove sufficienti dei suoi diplomi e delle sue esperienze lavorative passate per candidarsi a lavori migliori. "A Odessa non rispondono alle mie e-mail", sottolinea. Per ora, con uno stipendio mensile di 600 dollari, riesce a pagare l'equivalente di quasi 450 dollari al mese per un appartamento in affitto, più 200 dollari per l'asilo e le spese relative a sua figlia.

I datori di lavoro hanno accolto volentieri le donne ucraine. "Molte di loro sono più istruite, hanno una connessione digitale e sono abituate a lavorare a distanza, soprattutto durante la pandemia di Covid", afferma Franek Hutten-Czapski, presidente dell'ufficio polacco del Boston Consulting Group.

Ma gli esperti del lavoro riconoscono anche che lavorare in Polonia è ancora una lotta in salita per chi ha un contratto temporaneo o è impiegato nell'economia sommersa.

"C'è stata una prima ondata migratoria, ma non sappiamo molto di quello che è successo dopo", afferma Iga Magda, economista del lavoro presso l'istituto di ricerca IBS e professore alla Warsaw School of Economics. "Probabilmente, coloro che sono arrivati dopo avevano molte meno probabilità di avere competenze, lingue e denaro da investire in un appartamento".

Secondo le stime di Magda, il 40% degli ucraini che oggi hanno un lavoro stabile in Polonia sono donne, mentre il 60% sono uomini, spesso impiegati in settori come l'edilizia, dove gli ucraini erano già molto attivi prima del 2022.

"È molto più probabile che le donne lavorino non registrate, perché molte di loro operano nel settore dell'assistenza, che fa ancora parte della nostra economia sommersa", spiega l'autrice. I numeri ufficiali del governo sulla registrazione del lavoro sono anche inaffidabili, aggiunge, perché non sempre tengono conto di ciò che è successo dopo: "Le donne possono registrarsi, ma questo non significa che non si tratti di un lavoro temporaneo [o che] abbiano ancora un lavoro uno o due mesi dopo".

Tuttavia, alcune donne ucraine sono riuscite a trasferirsi in Polonia senza problemi e ora lavorano a distanza per i loro datori di lavoro ucraini in settori che vanno dalla tecnologia alla pubblicità e al marketing.

"Abbiamo trasferito parte dell'azienda a Varsavia perché era la grande città più vicina [al di fuori dell'Ucraina]", racconta Dariia Maslennikova, manager dell'azienda informatica ucraina Nextiva, che un anno fa ha trasferito 20 dipendenti nella capitale polacca. "L'arrivo è stato caotico, non è stato facile dal punto di vista emotivo, ma c'erano anche molti volontari ovunque per aiutarci e mi sono sentita accolta".

Maslennikova ora affitta un appartamento a Varsavia con un collega ucraino, dopo aver vissuto in precedenza nell'appartamento di sua proprietà a Kiev. Anche lei si trova ad affrontare una spesa fiscale più alta rispetto all'Ucraina, dove, a suo dire, il settore informatico beneficia di maggiori esenzioni fiscali rispetto alla Polonia. "Il costo della vita è più alto qui, ma so anche che i prezzi in Ucraina sono aumentati", dice.

Come molti altri, prevede di vivere a Varsavia più a lungo del previsto e sta prendendo lezioni di lingua polacca per aiutarsi a integrarsi. "Pensavo che sarei rimasta qui per qualche mese, ma credo che ora sarà per molto tempo", dice.