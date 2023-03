Btp Italia chiude il primo giorno con ordini per oltre 3,6 miliardi

AGI - Prima giornata di collocamento decisamente positiva per la nuova emissione del Btp Italia. Il titolo ha raccolto 132.334 ordini, per un totale di 3,637 miliardi di euro. Un andamento che batte quello di metà novembre, quando la prima giornata si concluse con richieste per 3,2 miliardi. La diciannovesima emissione del Btp Italia avrà una cedola (reale) annua minima fissata al 2,00%. La cedola definitiva sarà stabilita con successiva comunicazione all'apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 9 marzo e potrà essere confermata o rivista al rialzo rispetto a quella per ora comunicata.

Il titolo, con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028, è un Btp indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice Foi, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell'inflazione dello stesso semestre.

La prima fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali e affini, si è aperta oggi e durerà fino a mercoledì 8 marzo 2023, salvo chiusura anticipata. La seconda fase, dedicata agli investitori istituzionali, avrà luogo nella giornata di giovedì 9 marzo dalle ore 10 alle 12. Il numero indice dell'inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 118,24194. Per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza (14 marzo 2028), è previsto un premio fedeltà pari allo 0,8% del capitale investito.

Per la sottoscrizione del Btp Italia, oltre a recarsi in banca o all'ufficio postale, è possibile anche l'acquisto online mediante il proprio home-banking (di norma con funzione di trading abilitata). La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento.