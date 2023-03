Le bollette del gas sono calate del 13% a febbraio   

AGI - Continua il calo della bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di febbraio 2023 e per i consumi dello stesso mese, informa l'Arera, per la famiglia tipo in tutela si registra una diminuzione del 13% della bolletta rispetto al mese di gennaio 2023, che già aveva subito una decisa riduzione.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano (il Psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Per il mese di febbraio, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso ancora più bassa rispetto a quella del mese di gennaio, il prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 56,87 euro/MWh. La riduzione per il mese di febbraio, in termini di effetti finali, segnala l'autorità, si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell'ultimo anno, con la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (marzo 2022-febbraio 2023) che risulta di circa 1666,23 euro, +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022).

Arera ricorda infine che, come previsto dalla 'Legge Bilancio', per il I trimestre 2023 l'authority ha già azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas. Confermata anche la componente negativa UG2 per i consumi gas fino a 5.000 smc/anno e la riduzione Iva sul gas al 5%.

"La situazione è molto migliorata" ma "il livello dell'impatto" del costo delle bollette su imprese e famiglie "resta relativamente alto". Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, ospite a Sky TG24. "Sono migliorate anche le previsioni che facevamo all'inizio dell'inverno - ha proseguito il presidente Arera - un inverno mite sicuramente ci ha aiutato. Ad agosto 2021 eravamo già preoccupati per l'innalzamento del prezzo del gas" ma ora, ha aggiunto "abbiamo un trend che ci dà segnali rassicuranti".