L'economia degli Stati Uniti cresce, ma delude le attese

AGI - Rallenta la crescita negli Stati Uniti, calano i sussidi di disoccupazione e l'inflazione è stata rivista al rialzo. Sono i principali fattori che fotografano lo stato di salute dell'economia americana.

Nel quarto trimestre 2022 il Pil Usa è cresciuto del 2,7% rispetto al +3,2% del trimestre precedente. Si tratta della diffusione della seconda lettura. Gli analisti avevano previsto un +2,9% come nella prima lettura.

Inflazione rivista al rialzo

L'inflazione Pce nel IV trimestre negli Usa in seconda lettura è stata rivista al rialzo al 3,7% mentre in prima lettura si era registrato il +3,2 (nel terzo trimestre aveva registrato il +4,3%). Il dato 'core' anche è stato rivisto in rialzo al 4,3% dal 4,70% precedente e oltre le attese a 3,90%.

Calano i sussidi di disoccupazione

Il numero di americani che hanno presentato domanda di sussidi di disoccupazione è sceso di 3.000 unità a 192.000 nella settimana terminata il 18 febbraio, al di sotto delle aspettative di mercato di 200.000.



Il dato è vicino ai minimi da nove mesi di 183.000 registrato a fine gennaio, dando ulteriori prove del fatto che il mercato del lavoro statunitense rimane forte per la ridotta partecipazione della forza lavoro. Ciò potrebbe costringere i datori di lavoro ad aumentare i salari per attrarre e mantenere il personale, aggiungendo un'ulteriore pressione inflazionistica nella più grande economia del mondo.