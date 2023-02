"Il governo crei le condizioni per le cessioni di crediti tra privati" 

AGI - Un'assunzione di responsabilità dell'industria italiana sui crediti del Superbonus. È il richiamo del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, all'assemblea degli industriali di Savona. "Io dico che anche noi ci dobbiamo assumere la nostra responsabilità: se il governo creasse le condizioni per fare cessioni di primo grado tra privati potrebbe aiutare le imprese che potrebbero acquistare i crediti che sono fermi".

Sul Superbonus quello che "lascia perplessi e non convince" è che il governo prende "decisioni così affrettate, gettando nel panico imprese e famiglie e poi convoca le parti". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi domandando se non sarebbe stato meglio convocare le imprese prima e poi assumere il provvedimento. Una situazione che potrebbe ripetersi con la revisione degli incentivi alle imprese: "non vorrei - ha detto Bonomi, all'assemblea degli industriali di Savona - che si facesse un disegno di legge quando non è ancora finita l'indagine parlamentare", quando invece le imprese potrebbero indicare le soluzioni.