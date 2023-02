L'airbag nei jeans per andare sicuri in moto

AGI - Il marchio svedese Mo'cycle ha creato un paio di jeans che si gonfiano in pochi secondi per proteggere la parte inferiore del corpo dei motociclisti in caso d'incidente. Gli "Airbag Jeans" sono dotati di una cartuccia di CO2 sostituibile che rilascia il gas quando il motociclista inizia a cadere dal mezzo. "I jeans sono comodi come qualsiasi altro pantalone e sono realizzati con tessuto idrorepellente, traspirante e resistente all'abrasione", afferma Mo'cycle sul suo sito web. "Il tessuto è estremamente resistente all'abrasione, ma ha l'aspetto e la sensazione di un normale denim. Prima dell'attivazione, l'airbag è completamente invisibile".

I jeans Airbag sono progettati per essere attivati nel momento in cui il guidatore perde il controllo. I jeans sono collegati da un laccio al mezzo; non appena il guidatore inizia a volare giù dal sedile a causa di qualsiasi tipo d'impatto o incidente, il laccio si stacca dai jeans, proprio come si stacca una spina da una presa. Il distacco del laccio innesca il rilascio di un pistone caricato a molla che perfora la cartuccia di CO2, rilasciando il gas e gonfiando l'airbag, il tutto prima che il pilota abbia toccato terra.

Dopo l'attivazione, l'airbag alla fine si sgonfia in modo che il sistema possa essere ricaricato con un'altra cartuccia di CO2 e riutilizzato per la corsa successiva. L'airbag necessita di una forza di circa 40 chilogrammi per essere attivato, quindi non si aprirà a meno che il pilota non cada dalla moto. Inoltre, la motocicletta non ha bisogno di alcun adattamento speciale per fissare la cinghia. Oltre all'airbag, i jeans sono blindati con imbottiture sulle ginocchia per dare una protezione extra alle rotule. I produttori affermano di aver testato i jeans a velocità fino a 70 chilometri all'ora, con solo una minima abrasione del tessuto.