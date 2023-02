I nuovi voli diretti di Ita per Washington e San Francisco

AGI - Ita Airways lancia nuovi voli diretti per gli Usa, in particolare per Washington e San Francisco a partire dal 2 giugno. La compagnia, per la prima volta alla Bit (Borsa internazionale del turismo) a Milano, illustra la "Summer 2023" con 68 destinazioni, di cui 22 nazionali, 36 internazionali e 10 intercontinentali. Le due nuove destinazioni intercontinentali saranno operate su Washington con l'Airbus A330 e su San Francisco con l'Airbus A350, Ammiraglia della Compagnia.

Con il nuovo network summer 2023, Ita Airways ha l'obiettivo di incrementare rispetto al 2022, il 60% in più di passeggeri e l'80% in più di revenue. In virtù dell'espansione del network intercontinentale è da sottolineare anche la crescita della Compagnia nel settore cargo, che nel 2022 ha movimentato circa 50.000 tonnellate di merce e che punta ad una crescita dell'80% del trasportato nel 2023.

Nel dettaglio il volo Roma Fiumicino-Aeroporto Internazionale di Washington-Dulles opererà dal 2 giugno al 2 luglio 2023 con 5 frequenze settimanali ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 10:20 e arrivo all'aeroporto Internazionale di Washington-Dulles alle ore 14:20, local time. Dal 4 luglio al 30 luglio 2023 l'operativo sarà ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

Dal 1 agosto al 28 ottobre 2023 invece l'operativo diventerà giornaliero. L'operativo da Washington prevede invece la partenza dal 2 giugno al 2 luglio 2023, con 5 frequenze settimanali ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con partenza alle ore 16:20 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 7:05. Dal 4 luglio al 30 luglio 2023 l'operativo sarà ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dal 1 agosto al 28 ottobre 2023 invece l'operativo diventerà giornaliero.

Il volo Roma Fiumicino-Aeroporto Internazionale di San Francisco opererà dal 1 luglio al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica con partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 9:35 e arrivo all'aeroporto Internazionale di San Francisco alle ore 13:15, local time. Dal 2 agosto al 28 ottobre 2023 l'operativo sarà ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

L'operativo da San Francisco prevede invece la partenza dal 1 luglio al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica con partenza alle ore 15:15 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 12:15, local time.

Dal 2 agosto al 28 ottobre l'operativo sarà ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Per la Summer 2023 tornano anche le mete più gettonate del turismo balneare del Mediterraneo: da Roma Fiumicino e Milano Linate voli diretto verso Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Heraclion, Corfù e Rodi; da Roma Fiumicino voli diretti verso Cefalonia e Spalato; da Roma Fiumicino e Milano Linate voli diretti verso Lampedusa e Pantelleria.