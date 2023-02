Admiral, il lusso nautico firmato Giorgio Armani

AGI - Luminoso, con grandi vetrate, minimale, essenziale e sofisticato. Sarà così Admiral, il nuovo mega yacht di 72 metri, interamente disegnato da Giorgio Armani. La presentazione del progetto (la consegna avverrà all'inizio del 2024) da parte di The Italian Sea Group e Armani si terrà nell'Headquarter di Marina di Carrara nella serata di sabato 11 febbraio.

Il progetto, iniziato nel 2020 e sviluppato dal grande stilista e il suo team in collaborazione con il Centro Stile Admiral, interpreta e fonde il dna dei due brand per dar vita a un megayacht all'avanguardia, frutto dell'incontro tra l'eccellenza del mondo della nautica e quello della moda. Questo yacht è il primo dei due disegnati interamente da Giorgio Armani, il cui stile inconfondibile è immediatamente riconoscibile sia nelle linee esterne che nei raffinati interni.











Il design degli esterni, caratterizzato da un'evidente impronta architettonica, è allo stesso tempo rigoroso e accattivante: grandi volumi geometrici e nitidi si fondono con altri più curvilinei e morbidi, in perfetto equilibrio, e l'insieme appare imponente ma dinamico. Grazie alle aperture vetrate di grandi dimensioni a tutta altezza, l'effetto, all'interno, è d'immersione nella luce e nell'ambiente circostante senza soluzione di continuità, modulabile grazie a un sapiente gioco di pannelli scorrevoli.

Gli interni Armani/Casa amplificano la filosofia estetica di Giorgio Armani, caratterizzata da un lusso discreto e ricercato e da tonalità sussurrate. L'apparente minimalismo trova il suo contrappunto nell'uso di materiali preziosi e ricercati, di finiture pregiate di derivazione artigianale e nel sapiente mix di colori morbidi.

"Questo megayacht, risultato di una entusiasmante partnership di cui sono estremamente orgoglioso, rappresenta un'ulteriore conferma della nostra capacità di misurarci in progetti unici e sempre più ambiziosi con brand d'eccellenza "Made in Italy", con cui condividiamo i medesimi valori - commenta Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group - Giorgio Armani è sinonimo di eleganza e ricercatezza senza tempo e la sua visione stilistica ha contribuito ad accrescere ulteriormente la nostra sensibilità estetica. Questo nuovo yacht è proiettato a essere riferimento stilistico nel suo posizionamento anche in funzione degli innumerevoli commenti e considerazioni giunti dai diversi operatori di settore. Si conferma quindi il nostro modello di business orientato alla customizzazione di ogni dettaglio per rendere assolutamente unica ogni nostra opera in feeling con la visione e il desiderio di ogni armatore".

"Il mare e il design sono due mie grandi passioni. Con questa nuova collaborazione ho esteso al mondo della nautica la mia idea di arredo, nella quale, come nella moda, estetica e funzione vanno in accordo unendosi in uno stile naturale ed elegante. Un progetto molto stimolante che mi ha consentito di creare con Armani/Casa ambienti personalizzati, come abiti su misura, con la stessa cura artigianale nella scelta dei materiali e delle lavorazioni", dice Giorgio Armani, Presidente e Amministratore unico del Gruppo Armani.