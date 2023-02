Pichetto in Azerbaigian con l'obiettivo del raddoppio del Tap

AGI - Forte interesse dell'Italia al raddoppio della capacità di trasporto del TAP da 10 a 20 miliardi di metri cubi l'anno. Lo ha manifestato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, alla IX Riunione ministeriale del Consiglio Consultivo del Corridoio Meridionale del Gas (CCCMG) che si è tenuta a Baku.

Il Corridoio Meridionale del Gas è un'infrastruttura strategica che ha realizzato il primo collegamento diretto tra le riserve di gas naturale del Caspio ed il mercato europeo, in un'ottica di diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento per l'Europa.

Si compone di tre sezioni tra cui il TAP (Trans Adriatic Pipeline), che attraversa Grecia, Albania e Italia. L'obiettivo del raddoppio della capacità - ha sottolineato Pichetto ai suoi colleghi del Consiglio consultivo (Azerbaigian, Albania, Croazia, Montenegro, Bulgaria, Georgia Grecia, Italia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Commissione Europea) - rientra perfettamente nella strategia che l'Italia sta mettendo in campo per contribuire sempre di più alla diversificazione delle fonti energetiche che garantiranno la sicurezza dell'Italia anche in un ruolo di fornitore rispetto a molti altri paesi europei.

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha spiegato che si tratta di una strategia sulla quale è impegnata personalmente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che punta ad affermare il ruolo dell'Italia di "hub" verso l'Europa rispetto ai flussi addizionali che vengono dall'Africa ma anche dal corridoio meridionale e per il quale - ha assicurato - si intendono realizzare in Italia tutte le infrastrutture necessarie. Analogo messaggio il ministro Pichetto ha trasmesso al Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev che lo ha ricevuto "per confermare gli eccellenti rapporti tra i due paesi".

