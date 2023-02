La Bce porta i tassi al 3% e li rialzerà ancora

AGI - La Bce porta i tassi al 3% innalzandoli di un altro 0,50% e fa sapere che nuovi e analoghi aumenti sono in arrivo nei prossimi mesi.

Buona la reazione dei mercati sia per il rallentamento della Fed che ieri ha innalzato i tassi dello 0,25%, quindi in misura più soft, sia perché la mossa dell'istituto di Francoforte risulta in linea con le attese. In Europa, gli indici sono positivi con Francoforte maglia rosa (+1,6%) mentre Milano viaggia sul +1,2%.

Anche la Boe ha aumentato i tassi portandoli al top dal 2008, al 4%: anche in questo caso, la decisione della Banca d'Inghilterra non ha destato sorpresa. Gli investitori ritengono che sulla scia della banca americana, gli istituti monetari allenteranno la stretta monetaria.

Ovviamente tutto dipende dall'andamento dei prezzi: ed infatti al prossimo direttivo di marzo, la Bce ha fatto intendere che rialzerà i tassi di un altro 0,50%.

"Mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi", sottolinea il comunicato, "farà diminuire nel corso del tempo l'inflazione frenando la domanda e metterà inoltre al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative di inflazione. In ogni caso, anche in futuro le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione".