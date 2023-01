Giorgetti prevede che le bollette a febbraio caleranno del 40%

AGI - "Credo che a inizio febbraio le nuove tariffe saranno circa 40% in meno rispetto alle ultime". A dirlo è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un evento elettorale della Lega a Milano. "Dal primo aprile", ha proseguito, potrebbero scattare prezzi 'politici' sulle bollette fino a una certa soglia di consumo, poi si applicheranno le tariffe di mercato.

"Dovrebbe cambiare il sistema. Garantiamo prezzi 'politici' fino a una percentuale di consumo precedente della famiglia e quello è il prezzo ancorato ai valori del 2020", ha spiegato il ministro, "il consumo in più viene messo a prezzo di mercato. Questo dovrebbe consentire a chi risparmia e ha un comportamento virtuoso di non avere aumenti. È molto complicato, ci stiamo lavorando, speriamo di arrivare in tempo per marzo. Però mi sembra che le cose vadano un po' meglio, abbiamo trovato altri che ci vendono gas, il mercato si è un po' calmato".

"Siamo arrivati e dovevamo far fallire lo Stato, non è accaduto e siamo ancora qua", ha rivendicato Giorgetti, "abbiamo messo i pochi soldi che c'erano a disposizione per ridurre le bollette a famiglie e imprese".