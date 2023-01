La nuova edizione di Pitti Uomo ha fatto il boom di presenze 

AGI - Un'energia straordinaria, un'atmosfera di lavoro e di festa e dei numeri di presenza di cui si era persa memoria. Questo il bilancio provvisorio, della 103esima edizione di Pitti Immagine Uomo: quasi 800 collezioni di moda maschile, lifestyle e genderless in Fortezza da Basso, più gli eventi speciali in altri luoghi della città.

I primi dati di affluenza registrano numeri di presenze molto alti e molto incoraggianti: già 12.600 i buyer registrati, di cui il 33% dall'estero, in rappresentanza di oltre 6mila aziende di vendita e distribuzione (boutique, dettaglio, multimarca, department e specialty stores, catene, piattaforme specializzate di e-commerce), con un aumento del 200% rispetto al gennaio 2022: gli italiani sono 8.400 (+ 175%), gli esteri 4.200 (+250%).

