>

Wall Street chiude l'anno con il maggior calo dal 2008

Quest'anno a far calare le quotazioni delle borse è stata la Fed con la sua politica monetaria molto aggressiva di rialzo del costo del denaro, l'inflazione alle stelle, la guerra scatenata dalla Russia nei confronti dall'Ucraina e le rinnovate preoccupazioni per i casi di Covid in Cina