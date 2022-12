Con i regali last minute la spesa di Natale sale a 7,4 miliardi

AGI - Con la corsa allo shopping last minute sale a 7,4 miliardi la spesa degli italiani per i regali di Natale 2022. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che c'è comunque un 16% di cittadini che quest'anno non ha fatto doni. I luoghi privilegiati dello shopping dell'ultim'ora sono quasi esclusivamente centri commerciali, negozi e mercatini - rileva Coldiretti - soprattutto per chi è a caccia di doni originali, mentre il canale on line sconta i dubbi sul fatto che quanto acquistato possa arrivare in tempo per Natale.

Una maggioranza del 42% ha contenuto il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 30% fino a 200 euro - sottolinea Coldiretti - e un altro 15% si è spinto a 300 euro.

Ma c'è anche un 8% che ha deciso di spendere tra 300 e 500 euro, un 2% fino a 1.000 e una ristrettissima minoranza dell'1% che ha superato i 2.000 euro.

Si conferma anche - precisa la Coldiretti - una spinta verso regali utili e all'interno della famiglia: tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l'anno.

Tra i regali più gettonati, tecnologia, abbigliamento, libri, prodotti di bellezza e l'enogastronomia anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola. A livello generale è da segnalare - afferma la Coldiretti - la preferenza accordata all'acquisto di prodotti Made in Italy anche per aiutare l'economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa.

Con il boom dei regali utili in ben quattro case su dieci (39%) trovano spazio sotto l'albero i cesti enogastronomici. Accanto ai tradizionali luoghi di acquisto, un successo - continua la Coldiretti - viene registrato per i mercatini che si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura.

Una opzione che garantisce spesso la possibilità di trovare regali ad "originalità garantita" al giusto prezzo. Un orientamento che - conclude la Coldiretti - riguarda anche l'alimentazione con la ricerca di prodotti del territorio a chilometri zero da acquistare direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.