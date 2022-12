Musk annuncia le dimissioni da Ceo di Twitter, "ma non subito"

AGI - Elon Musk ha annunciato che si dimetterà da Ceo di Twitter appena troverà "qualcuno abbastanza folle da accettare il posto". "Dopo - ha aggiunto sul social - guiderà i team sui software e server".

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.