Manovra: passa un emendamento da mezzo miliardo. Ma è un errore  

AGI - Nella maratona notturna sulla manovra, la Commissione Bilancio ha votato, e approvato, per errore un emendamento dei dem che destinava 450 milioni all'Anci.

Per questo motivo, il testo licenziato dalla Commissione e atteso in Aula della Camera, avrà bisogno di un rapido ritorno in Commissione. La misura non prevedeva alcuna copertura di bilancio.