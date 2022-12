Von der Leyen: “C’è il rischio deficit di gas per 30 miliardi di metri cubi” 

AGI – Per la presidente della Commissione europea c’è il rischio di dover affrontare un potenziale deficit di quasi 30 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2023.

"Quest'anno - ha dichiarato Ursula von der Leyen - abbiamo fatto grandi passi avanti nella diversificazione delle nostre forniture di gas e nella sostituzione dei combustibili fossili russi. Ma sappiamo che il 2023 sarà più difficile e potremmo dover affrontare un potenziale deficit di quasi 30 miliardi di metri cubi di gas naturale il prossimo anno. Trasformando in realtà l'acquisto congiunto di gas, utilizzeremo il peso economico e politico dell'Ue per garantire maggiori forniture ai nostri cittadini e all'industria. L'incontro di oggi darà il via a questo processo".

Good meeting with CEOs of energy companies on the EU Energy Platform.



If we’re safe this winter, it’s also thanks to the efforts of these companies.



Let’s prepare next winter together now, by making joint purchasing a reality. pic.twitter.com/eDWmBX4zml