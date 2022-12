Cresce il mercato dell'auto in Europa a novembre ma arretra Stellantis 

AGI - Sale ancora il mercato delle auto a novembre in Europa. Il mese scorso nei paesi Ue, Efta e in Gran Bretagna le immatricolazioni sono aumentate del 17,4% su base annua a 1.014.630 veicoli, secondo i dati diffusi da Acea, l'associazione dei costruttori europei. Nei primi undici mesi le immatricolazioni sono state pari a 10.196.115 unità, con un calo del 5,8% sullo stesso periodo del 2021.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa (Ue più Uk e Paesi Efta) 165.231 veicoli, a novembre, in calo del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2021. Lo rileva l'Acea, l'associazione dei costruttori europei di autoveicoli. La quota di mercato è scesa al 16,3% dal 19,9% dello stesso mese dell'anno precedente. Nei primi undici mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono state pari a 1.893.318, in calo del 13,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, e la quota di mercato è passata dal 20,3 al 18,6%.

A contribuire alla crescita sono stati soprattutto i mercati maggiori: in Germania l'aumento delle immatricolazioni è stato del 31,4% a novembre (-2,4% nei primi undici mesi), in Italia (+14,7% e -11,6%), Spagna (+10,3% e -4,4%) e Francia (+9,8% e -8,7%). Nella sola Ue il mercato delle autovetture ha registrato un'altra forte crescita (+16,3%), la quarto consecutiva di quest'anno. Ciononostante, con 829.527 unità vendute, i volumi del mese scorso sono rimasti ben al di sotto dei livelli pre-pandemici del novembre 2019, quando furono immatricolate 1 milione di autovetture.

Nei primi undici mesi, le immatricolazioni di autovetture nuove nell'Unione Europea sono diminuite del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.