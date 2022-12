La Fed alza tassi di 50 punti base, al 4,25%-4,50%

Mercati cauti e attendisti in vista dei direttivi di Fed e Bce in agenda la prossima settimana. Occhi puntati oggi sui numeri dei prezzi alla produzione Usa a novembre e dell'indice Michigan sulla fiducia dei consumatori a dicembre. A muovere l'ago della bilancia dei mercati c'e' anche l'ottimismo per l'allentamento delle misure zero Covid in Cina