La francese Mediawan si è comprata la casa di produzione di Brad Pitt

AGI - “Mediawan mette un piede nel mercato americano del cinema”, annuncia Le Monde nel dare la notizia che il gruppo audiovisivo francese ha fatto sapere venerdì 9 dicembre di aver stretto una “partnership senza precedenti” con Plan B, la casa di produzione di Brad Pitt. Il risultato dell’acquisizione è che i tre copresidenti di Plan B, Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, ora diventeranno anche azionisti di Mediawan, sottolinea il gruppo francese che ritiene l’operazione “un'opportunità eccezionale poter sviluppare Mediawan insieme a Plan B, la migliore società di produzione indipendente negli Stati Uniti”, così come si è espresso il Ceo Pierre-Antoine Capton.

Fondata nei primi anni 2000 a Beverly Hills in California, Plan B ha prodotto diversi film di successo, tra cui The Departed, di Martin Scorsese, The Tree of Life, di Terrence Malick, e The Big Short, di Adam McKay. La società è stata nominata all'Oscar per il miglior film otto volte negli ultimi dieci anni. “Il cinema sta diventando internazionale. I talenti stanno emergendo in tutto il mondo. Per i nostri progetti futuri dobbiamo guardare fuori dagli Stati Uniti ", ha spiegato Brad Pitt in un’intervista a La Parisien, tanto più che con Mediawan "abbiamo la stessa concezione di come produrre film e serie", ha aggiunto la star.

L'operazione, alla quale partecipano gli azionisti di Mediawan (Kkr, Bpifrance, Macsf e Société Générale) attraverso un aumento di capitale, valuta Plan B Entertainment oltre 300 milioni di dollari e sarà realizzata in più tranche. Il gruppo, artefice dei successi del film Bac Nord e della serie Dix pour cent, impiega oggi 1.500 persone e fattura circa 1 miliardo di euro.