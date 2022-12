Casa: salgono i tassi sui mutui e mercoledì è l'ultimo giorno per pagare l'Imu

AGI - Comprare casa con un mutuo diventa sempre più costoso. Bankitaliaha reso noto che a ottobre i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg) si sono collocati al 3,23% (2,65% in settembre), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all'8,94% (8,83% nel mese precedente). Intanto mercoledì, 16 dicembre, è l'ultimo giorno per pagare la tassa che grava sull'abitazione non principale.

Secondo un rapporto della Uil, saranno chiamati al versamento delle imposte oltre 25 milioni di proprietari che pagheranno 9,7 miliardi di euro. Il costo medio dell'Imu calcolato su una seconda casa ubicata in un capoluogo di provincia è di 1.074 euro in media all'anno, con punte di oltre 2.000 euro nelle grandi città, in testa Roma.