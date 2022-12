Ita Airways: via libera al piano assunzioni per 1.200 persone 

AGI - Ita Airways ha dato il via libera al piano di assunzioni 2023 che comporta l'ingresso di oltre 1.200 nuove persone, nelle posizioni di assistenti di volo, aspiranti e certificati, piloti e comandanti. Gia' nei prossimi giorni, riferisce una nota, comincera' un piano di recruitment in collaborazione con la societa' Cving nelle principali citta' italiane. Il nuovo personale navigante verra' selezionato in vista del potenziamento della flotta Ita Airways, che partendo dagli attuali 65 velivoli vedra' l'arrivo di 39 macchine, di cui 9 di lungo raggio nel 2023.

"Ita Airways", sottolinea il comunicato, "prosegue dunque nell'implementazione del piano industriale, raggiungendo ottimi risultati nonostante le difficolta' incontrate dal settore a causa della pandemia Covid, del conflitto russo-ucraino e del conseguente aumento dei costi del carburante. Continua a migliorare anche la performance commerciale: la societa' stima di chiudere l'anno 2022 con un risultato di ricavi superiore al budget aggiornato sulla base della capacita' effettiva grazie a risultati migliori sia nella tariffa media che nel load factor".