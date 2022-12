Cyber monday da record per giocattoli e gadget elettronici

AGI - Il volume di vendite del Cyber Monday, la giornata di vendite promozionali online, si è attestato sugli 11,3 miliardi di dollari, secondo le stime di Adobe Analytics (che analizza gli acquisti dell'85% dei primi 100 rivenditori online negli Stati Uniti).

Una cifra record: +5,8% rispetto ai 10,7 miliardi di vendite del 2021 (a loro volta in calo rispetto ai 10,8 miliardi del 2020) e il 25% in più rispetto ai 9,1 miliardi di dollari di vendite online del Black Friday (anch'esse un record).

Secondo Patrick Brown, Vice President of Growth Marketing and Insights di Adobe che l'appuntamento "ha superato il Black Friday come il più grande giorno di shopping della stagione", aggiungendo che le vendite del Cyber Monday superano il Black Friday dal 2014. Questa tendenza, "non mostra segni di rallentamento".

In particolare, nonostante l'inflazione si faccia sentire negli Stati Uniti, secondo Adobe Analytics le cifre sulle vendite si basano su più transazioni complessive. Secondo le stime, il lunedì della promozione le persone hanno speso 12,8 milioni di dollari al minuto.

Adobe ha dichiarato che secondo il suo indice dei prezzi di beni digitali (tracciate 18 categorie di prodotti) i costi sono rimasti quasi invariati negli ultimi mesi. A proposito dei rivenditori, Vivek Pandya, analista capo di Adobe Insights, ha sottolineato che la loro strategia di sconti si è rivelata vincente, dato "l'eccesso di offerta e con un indebolito potere di acquisto dei consumatori".

Per Pandya questa scelta ha anche "stimolato la spesa online a livelli superiori alle aspettative e ha rafforzato l'ecommerce come canale principale per aumentare il volume e catturare l'interesse dei consumatori stessi".

Nel dettaglio, gli sconti sull'elettronica hanno raggiunto il 25% (erano l'8% nello stesso periodo dell'anno scorso) e le vendite maggiori sono state sui giocattoli con sconti medi del 34%. Gran parte degli acquisti è stata effettuata in preparazione delle festività e questo si riflette nelle categorie più popolari. Tra i primi 5 prodotti, i cosiddetti "Hot Products", ci sono Lego, PlayStation 5, Hot Wheels, il videogioco Madden 23 e smart watch.

A seguire carte Pokémon, prodotti Dyson, passeggini, droni e fotocamere digitali. I giocattoli come categoria hanno registrato un aumento delle vendite del 452% rispetto a ottobre (otto volte), le vendite di elettronica sono quasi quintuplicate, mentre articoli sportivi, elettrodomestici e libri hanno registrato un aumento di oltre il 400%. Secondo le stime i dispositivi mobili hanno coperto il 43% degli acquisti (in calo rispetto al 55% degli acquisti del giorno del Ringraziamento).