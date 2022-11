Le nuove norme sugli imballaggi: riuso e 100% riciclo entro 2030

AGI - In media, ogni europeo genera quasi 180 chili di rifiuti di imballaggio all'anno. Imballaggi che contengono il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzati nell'Ue. Senza un intervento, l'Ue vedrebbe un ulteriore aumento del 19% dei rifiuti dal packaging entro il 2030, e per i rifiuti di imballaggi in plastica addirittura un aumento del 46%. Sono i numeri che hanno portato la Commissione europea a proporre nuove norme sugli imballaggi che mirano a fermare questa tendenza.

Per i consumatori - spiega la Commissione - garantiranno opzioni di imballaggio riutilizzabili, elimineranno gli imballaggi non necessari, limiteranno il sovraimballaggio e forniranno etichette chiare per supportare il corretto riciclaggio.

Per l'industria creeranno nuove opportunità commerciali, in particolare per le aziende più piccole, ridurranno la necessità di materiali vergini, aumentando la capacità di riciclaggio dell'Europa e rendendo l'Europa meno dipendente dalle risorse primarie e dai fornitori esterni. Metteranno il settore degli imballaggi sulla buona strada per la neutralità climatica entro il 2050.

Nel dettaglio, la revisione proposta della legislazione dell'Ue sugli sul packaging e i rifiuti di imballaggio ha tre obiettivi principali.

In primo luogo, prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio: ridurne la quantità, limitare gli imballaggi non necessari e promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili.

In secondo luogo, promuovere il riciclaggio di alta qualità ("circuito chiuso"): rendere tutti gli imballaggi sul mercato dell'Ue riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030. Infine, ridurre la necessità di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante per le risorse secondarie materie prime, aumentando l'uso di plastica riciclata negli imballaggi attraverso obiettivi obbligatori.

L'obiettivo principale è ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% entro il 2040 per Stato membro pro capite, rispetto al 2018. Ciò porterebbe a una riduzione complessiva dei rifiuti nell'Ue di circa il 37% rispetto a uno scenario senza modifiche della legislazione. Accadrà sia attraverso il riutilizzo che il riciclaggio.

Per favorire il riutilizzo o la ricarica, diminuiti drasticamente negli ultimi 20 anni, le aziende dovranno offrire una certa percentuale dei loro prodotti ai consumatori in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili, ad esempio bevande e pasti da asporto o delivery. Ci sarà anche una standardizzazione dei formati degli imballaggi e una chiara etichettatura degli imballaggi riutilizzabili.

Per evitare gli imballaggi chiaramente non necessari, alcune forme di imballaggio saranno vietate, ad esempio imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati all'interno di ristoranti e caffè, imballaggi monouso per frutta e verdura, mini-flaconi di shampoo e altri imballaggi mini negli hotel.

Molte misure mirano a rendere gli imballaggi completamente riciclabili entro il 2030. Ciò include la definizione di criteri di progettazione per gli imballaggi; creazione di sistemi di restituzione obbligatoria per bottiglie di plastica e lattine di alluminio; e chiarire quali tipi molto limitati di imballaggi devono essere compostabili in modo che i consumatori possano gettarli nei rifiuti organici.

Ci saranno anche tassi obbligatori di contenuto riciclato che i produttori dovranno includere nei nuovi imballaggi di plastica.

Le industrie di imballaggi monouso dovranno investire nella transizione, ma l'impatto complessivo sull'economia e sulla creazione di posti di lavoro nell'Ue è positivo, sostiene la Commissione.

Si prevede che il solo potenziamento del riutilizzo porterà a più di 600 mila posti di lavoro nel settore del riutilizzo entro il 2030, molti dei quali presso piccole e medie imprese locali. "Ci aspettiamo molta innovazione nelle soluzioni di imballaggio che rendano conveniente ridurre, riutilizzare e riciclare. Sono previste anche misure per risparmiare soldi: ogni europeo potrebbe risparmiare quasi 100 euro all'anno, se le imprese traslassero i risparmi ai consumatori".