Panettoni più cari sotto l’albero: +38% gli industrili. +7% gli artigianali  

AGI - Non solo l’energia, il pane, la pasta, il latte, anche il prezzo medio del panettone al chilo è in aumento: +38% quelli industriali, +7% i panettoni più rinomati di pasticceria o artigianali. Detta in soldoni, quest’anno il panettone da mettere sotto l’albero di Natale costa di più, di più anche rispetto al 2021, secondo gli analisti. In particolare sulla piazza di Milano.

È quanto certifica ad esempio l’indagine condotta dalla start up milanese Maiora Solution, società specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati secondo il metodo Resmart che analizza, appunto, il prezzo medio al chilo sulla base di una valutazione dei panettoni prodotti da 12 tra le pasticcerie più note di Milano confrontati con i prezzi rilevati nel novembre dell’anno precedente. E il responso è che si tratta di un “incremento notevole per uno dei prodotti più acquistati dai milanesi nel periodo natalizio”.