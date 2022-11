Giorgetti: "Bisogna evitare l'incubo di avere inflazione e recessione insieme"

AGI - L'insieme di recessione e inflazione è l'incubo che l'Italia deve evitare. A dirlo è Giancarlo Giorgetti che, presentando la Nadef in audizione di fronte alle Commissioni speciali congiunte, ha sottolinato che "il problema non e' distinguerci in Europa tra chi vuole combattere l'inflazione, chi sta più a Nord, e chi vuole combattere la recessione, chi sta più a Sud".

"Qui rischiamo di avere inflazione e recessione insieme" ha detto il ministro dell'Economia, "la riflessione che dobbiamo fare, in Italia e in Europa, è studiare politiche nuove, a partire da una politica comune sull'energia che è urgentissima, per evitare questo incbuo che rischiamo diventi realtà".

"La crescita tendenziale allo 0,3% è una stima prudente, rivendico questo tipo di scelta, non mi sento di sbilanciarmi" ha aggiunto Giorgetti, "Le difficoltà che abbiamo affrontato nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato che l'Italia ha una capacità di adattamento e di ripresa notevole. Il Governo intende sostenerne i sacrifici, con un approccio prudente e responsabile che permetta al contempo di migliorare le prospettive economiche del nostro Paese e garantire la sostenibilità della finanza pubblica".

Ventuno miliardi contro la crisi energetica

"In considerazione dell'incertezza del quadro economico di riferimento, il Governo è intenzionato a destinare le risorse disponibili per il 2023 (circa 21 miliardi) al contrasto della crisi energetica, favorendo al contempo politiche di contenimento dei consumi e di risparmio energetico" ha annunciato il ministro, "Si prevede il rinnovo per i primi mesi del 2023 delle misure relative ai crediti di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas, al contenimento degli oneri generali di sistema per le utenze di energia elettrica e gas, al taglio al 5 per cento dell'IVA sui consumi di gas e alla proroga delle agevolazioni tariffarie per i consumi elettrici e di gas in favore degli utenti domestici economicamente svantaggiati".

"Ventuno miliardi è l'intendimento del governo, poi spetterà al Parlamento decidere l'entità e la destinazione al sostegno alle imprese e alle famiglie più svantaggiate" ha specificato Giorgetti, "si dovranno cercare delle risorse interne diminuendo alcune forme di sostegno per incrementarne altre".

La revisione del Superbonus

"La politica di bilancio per il 2023 proseguirà nel solco degli interventi finora adottati per limitare quanto più possibile l'impatto dell'elevata inflazione sui bilanci delle famiglie, in particolare quelle più bisognose, e salvaguardare la competitività del tessuto imprenditoriale nazionale, che potrebbe risentire anche dei corposi interventi adottati da altri Stati membri dell'Unione Europea".

Sono allo studio interventi predisporre uno strumento che renda possibile la rateizzazione degli oneri per l'energia elettrica" ha detto, aggiungendo che il Superbonus "sarà rivisto in modo selettivo". "Questo governo non ritiene equo destinare una massa di risorse così ingente a una limitatissima fetta di cittadini, per reddito e per prima e seconda casa, queste risorse potevano essere destinate in un altro modo".

Giorgetti ammette: "Non sottovalutiamo il contributo che ha dato questa misura in una fase particolarmente critica dell'economia del Paese. È tempo, come governo siamo ampiamente disponibili, per una riflessione comune rispetto all'esperienza del Superbonus".