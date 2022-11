Si è dimesso Alfredo Altavilla, presidente di Ita

AGI - Il presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla, ha presentato le sue dimissioni dalla carica alla vigilia dell'assemblea dei soci che sarà chiamata domani a rinnovare il cda della compagnia controllata al 100% dal Mef. L'organismo passerà da 9 a 5 componenti. Con lui si è dimessa anche la consigliera Frances Ouseley.

In una lettera al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che l'AGI ha potuto leggere, Altavilla scrive che "sono stati, gli ultimi in particolare, periodi burrascosi e senza serenità: anche per questa ragione", afferma il top manager cui erano gia' state tolte tutte le deleghe esecutive, "le dimissioni sono da me rassegnate a fronte di manleva e rinuncia ad azioni di responsabilità dirette da parte del socio nella prossima assemblea dell'8 novembre o, qualora successiva, della successiva data".

Altavilla rileva che "si sono modificate le condizioni del socio unico per effetto dell'arrivo di un nuovo decisore politico a seguito delle elezioni nazionali e delle conseguenti nomine dei ministri segretari di Stato e degli organi di governo. In considerazione di tale mutato scenario", osserva, "onde consentire al nuovo corso la più rapida spedita ed efficiente attuazione delle proprie decisioni, senza essere in alcun modo di impedimento o gravame, sono giunto alla decisione di rassegnare le mie dimissioni da presidente della società".

Dopo aver espresso "stima e gratitudine per il collegio sindacale", Altavilla torna a sottolineare che le dimissioni sono presentate "a fronte di manleva e rinuncia ad azioni di responsabilità dirette o indirette da parte del socio e", aggiunge, "vi prego di prendere atto al prossimo consiglio di amministrazione nel quale vorrete incaricare un delegato per la negoziazione dei termini economici della cessazione del mio rapporto con la società per titolo e qualità, come a me spettanti a sensi di legge e per i pregiudizi patiti. Infine", conclude, "un grande augurio di ogni meritato successo per il futuro".