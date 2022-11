L'Onu scrive a Musk, Twitter garantisca il rispetto dei diritti umani

AGI - L'alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Volker Turk ha esortato il nuovo proprietario di Twitter Elon Musk a garantire che il rispetto dei diritti umani sia al centro del social network, in una lettera aperta.

"Come tutte le aziende, Twitter deve comprendere i danni associati alla sua piattaforma e prendere provvedimenti per affrontarli. Il rispetto per i diritti umani condivisi dovrebbe essere il punto di riferimento per l'uso e l'evoluzione della piattaforma".

Dear @ElonMusk, we both care about free speech. Here's a thread with some thoughts on how you can protect #FreeSpeech (and other rights too!) on @Twitter https://t.co/g6GnpoBimM