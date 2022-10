Ricavi 'deludenti' per Amazon nel terzo trimestre 

AGI - Amazon ha chiuso il terzo trimestre con ricavi per 127,1 miliardi di dollari, sotto i 127,46 miliardi attesi dal mercato. Il gruppo fondato da Jeff Bezos ha inoltre tagliato all'interno di una forchetta compresa tra 140 e 148 miliardi di dollari le stime di fatturato per il quarto trimestre, contro i 155,15 miliardi stimati dagli analisti.

This isn’t a cryptocurrency or a pennystock.



This is one of the world’s most nearly trillion dollar companies, Amazon, $AMZN, down nearly 20% in after hours: pic.twitter.com/187nl8164b