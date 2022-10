Tetto al contante: i rialzi e i ribassi dal 1991, prima del rilancio della Lega

AGI - La Lega vuole alzare il tetto al contante a 10 mila euro. Al momento la soglia è 2.000 euro, per effetto di una modifica inserita nel decreto Milleproroghe che aveva spostato l'entrata in vigore del tetto a mille euro dal primo gennaio 2022 al primo gennaio 2023.

Quella che si delinea è quindi l'ulteriore correttivo nella storia della Repubblica. Dal 1991, infatti, come emerge da un report della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con l'introduzione della prima misura di limitazione a 20 milioni di vecchie lire, diversi provvedimenti si sono succeduti nel nostro Paese, modificando via via le soglie di riferimento, per poi diminuirle progressivamente nell'ultimo decennio, passando da 12.500 (dl 112/2008) a 5.000 nel 2010 (dl 78/2010), 1.000 nel 2011 (dl 201/2011), risalendo a 3.000 con la legge di Stabilità del 2016, per poi scendere nuovamente a 2.000 (dal 1 luglio 2020) e ai 1.000 previsti per l'1 gennaio 2022 dalla legge di Bilancio 2020.

La modifica al Milleproroghe ha poi fatto slittare ulteriormente di un anno l'entrata in vigore della soglia a mille euro che dovrebbe scattare da gennaio 2023, ma se il progetto di legge della Lega verrà approvato salirà nuovamente.