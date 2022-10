Fox e News corp di Murdoch annunciano la fusione dopo anni di separazione

AGI - Scrive il New York Times che “i due segmenti dell'attività mediatica di Rupert Murdoch, News Corp e Fox Corporation, stanno valutando una proposta per riunirsi quasi 10 anni dopo la loro separazione”. L’annuncio delle società è stato dato venerdì, tant’è che subito i consigli di amministrazione di Fox e News Corp hanno dato vita ad appositi gruppi di lavoro per valutare un possibile accordo.

Secondo il giornale, però, “la fusione di Fox e News Corp rappresenterebbe un dietrofront per entrambe le società”, perché quando si sono separate hanno raccontato agli investitori che esse “stavano meglio se separate”, anche se – come ricorda il Times – la rottura “è arrivata all'indomani di uno scandalo di pirateria informatica nel tabloid The News of the World in Gran Bretagna, che ha esposto l'azienda a forti rischi legali e finanziari”.

Però ora se l'accordo andrà a buon fine “potrebbe mettere insieme tutte le risorse che comprendono notizie e intrattenimento, tra cui figurano Fox News, The Wall Street Journal, la rete di trasmissione Fox e TMZ”, tutte sotto lo stesso ombrello aziendale.

Le società unificate “potrebbero poi potenzialmente risparmiare denaro – sottolinea il Times – assumendo un team di gestione e mantenendo una serie di relazioni più razionali con i fornitori”. Insomma, una “fusione razionale”.