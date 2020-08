Rupert Murdoch, lo Squalo con la passione per le donne giovani

AGI – La ex hostess, la giornalista, la donna d’affari, l’ex super modella. A definire la vita e la carriera di Rupert Murdoch non c’è stato solo Rupert Murdoch, ma anche le sue quattro mogli. Murdoch, 89 anni, australiano di Melbourne, fondatore della News Corp. e capo indiscusso di quello che è forse l’impero più vasto nel mondo dell’informazione e telecomunicazione, è oggi al centro di un terremoto editoriale a causa dell’uscita del figlio, James, dall'azienda di famiglia.

Deve parte della sua fama di spietato uomo d’affari a una tumultuosa vita sentimentale costellata da quattro matrimoni, tre divorzi e sei figli. Con un valore stimato di quasi 17 miliardi, l’impero Murdoch comprende Fox News, il Times di Londra e il Wall Street Journal. Nella vita privata, Murdoch, soprannominato “Lo squalo”, è stato vorace come negli affari e sempre attratto da donne belle, fatali e molto più giovani, a parte la prima moglie, Patricia Booker, conosciuta nel 1956 quando entrambi avevano 25 anni.

Patricia è stata con lui per undici anni e gli ha dato la prima figlia, Prudence. “Sua madre – ricordò anni fa a Vanity Fair, Patricia Booker, scomparsa nel 2000 – ha sempre pensato che non fossi all’altezza”.

Dopo neanche un anno dal divorzio, Murdoch si sposò con la giornalista e scrittrice Anna Torv, da cui ha avuto tre figli: Elisabeth, Lachlan e James, il più giovane, che ha lasciato venerdì il board dei direttori della News Corp in rotta con la famiglia. Il divorzio, il secondo della serie, nel ’99. E anche in questo caso, Murdoch si rifece una nuova vita in tempi brevi, stavolta fulminei: appena 17 giorni dopo essersi separato dalla moglie, il tycoon australiano sposò l’imprenditrice americana di origine cinese Wendi Deng, 37 anni più giovane di lui.

Dal matrimonio sono nati due figli, Grace, che ora ha 19 anni, e Chloe, 17. Ma non è stato l’ultimo. Quattro anni fa Murdoch si è sposato per la quarta volta, stavolta con la super modella e attrice Jerry Hall, 64 anni, ex compagna storica dell'icona dei Rolling Stone, Mick Jagger. Proprio costui non prese bene la notizia delle nozze, commentando con un poco elegante: “E' disgustoso”. Ma adesso, ha confessato di recente Hall, l’ex marito ha “accettato la cosa con spirito sportivo”, per la gioia del vecchio e intramontabile Murdoch.