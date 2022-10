Bonomi: "Il governo sia inappuntabile nelle competenze e fermo nelle scelte"

AGI - "Auspichiamo che il governo si formi al più presto e sia inappuntabile nelle competenze che lo compongono e fermo nelle scelte che gli competono". L'emergenza attuale non consente di perdere tempo". Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento al convegno dei Giovani imprenditori a Capri.

Bonomi poi ha esortato i Giovani Imprenditori: "Dovete voler volare, ci diranno che se ci aspettiamo tutto questo siamo dei sognatori ma noi non siamo dei sognatori".

"Sergio Pininfarina - ha ricordato - disse una frase che è rimasta nella mia testa e nel mio cuore ed è diventata una legge di Confindustria per me: 'noi non facciamo campagne elettorali, né vogliamo insegnare niente ai politici e pazienza se ai politici non piace ciò che ci sembra giusto'".

"In questa frase - ha concluso - c'è tutto lo spirito della nostra missione. Senza mai cedere di un millimetro, non arretrate mai perché servono le vostre energie. Quando suonano le campane dell'emergenza non abbiate timore di dire ciò che secondo voi sarebbe meglio per il Paese perche' servono le vostre energie per cambiare l'Italia".