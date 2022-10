La prima fabbrica per la base dei chip europei sarà in Sicilia

AGI - L'Unione europea ha approvato la prima decisione sugli aiuti di Stato nell'ambito dello European Chips Act dando il via libera a un investimento da 730 milioni di euro da parte di una società franco-italiana per la realizzazione di un nuovo stabilimento in Sicilia.

Produrrà, per la prima volta in Europa, wafer di carburo di silicio su larga scala, ovvero la base dei semiconduttori". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Tallinn Digital Summit.