L'Opec+ valuta un taglio da 2 milioni di barili al giorno, il prezzo sale

AGI - L'Opec+ starebbe valutando per il meeting di mercoledì, in programma per la prima volta in presenza dopo la pandemia, un taglio di 2 milioni di barili al giorno.

Lo riferiscono fonti vicine all'organizzazione.

Nel pomeriggio le voci di un taglio alla produzione hanno fatto impennare le quotazioni. Il Brent guadagna il 4% a 92 dollari al barile, il Wti sale del 3,8% a a 86 dollari.