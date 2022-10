elon musk ora vuole comprare twitter alla stessa cifra  

AGI - Elon Musk ha proposto a Twitter di chiudere l'accordo al prezzo di 54,20 dollari per azione. Alla stessa cifra con cui si era offerto di acquisire la piattaforma di microblogging, prima di tornare sui suoi passi, prima dello scontro giudiziario. A riferirlo Bloomberg , citando fonti anonime.

Se fosse confermata la voce l’accordo metterebbe la persona più ricca del mondo a capo di una delle piattaforme più influenti e porrebbe fine a mesi di turbolente controversie che hanno danneggiato il marchio di Twitter.

Al momento non ci sarebbe nulla di ufficiale, se non una lettera che il miliardario sudafricano avrebbe scritto al management della società. A ora non risultano commenti da parte di Musk o Twitter.

La notizia che Elon Musk è pronto a sborsare 44 miliardi di dollari per comprare la società ha spinto gli scambi sulle azioni di Twitter, sospesi al rialzo dopo che il titolo della piattaforma social aveva guadagnato il 13%.

Poche settimane dopo aver concordato l'acquisto di Twitter a 54,20 dollari per azione, Musk aveva fatto retromarcia e cercato di uscire dall’operazione, obiettando che Twitter non è stato in grado di dimostrare che meno del 5% degli utenti attivi rappresentano bot o account di spam. Le due parti avrebbero dovuto andare in tribunale il 17 ottobre.