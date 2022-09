Google ha deciso di chiudere Stadia, la sua piattaforma di gaming

AGI - A tre anni dal lancio, Google il 18 gennaio chiuderà Stadia, la sua piattaforma cloud dedicata ai giochi. La ragione? Scarso interesse e taglio dei costi. “Sebbene l'approccio di Stadia ai giochi in streaming per i consumatori sia stato costruito su una solida base tecnologica, non è stato attraente per gli utenti come ci aspettavamo" ha spiegato in un post sul blog aziendale Phil Harrison, vicepresidente e direttore generale di Stadia.

La chiusura di Stadia è l’ultima mossa del Ceo di Alphabet Sundar Pichai di tagliare i costi dopo aver affermato di voler rendere l’azienda più efficiente del 20%. Il prezzo delle azioni di Alphabet è sceso del 34% quest’anno e a luglio la società ha registrato entrate e profitti deludenti.

L’azienda deve fare i conti con una serie di sfide economiche e un rallentamento della crescita al punto che Pichai ha anche detto che l’abbattimento dei costi potrebbero includere tagli ai prodotti e al personale.

Google ha anche annullato l’aggiornamento del suo laptop Pixelbook (la data di lancio era prevista per il prossimo anno), sciolto il team che se ne occupava e tagliato i fondi di Area 120, il suo incubatore interno.

Perché parlo di confusione, riassunto con una notizia di manco due mesi fa su dichiarazioni loro:https://t.co/ZmnwQCx3MP — Stefania Sperandio (@StefaniaC11) September 29, 2022

In seguito alla chiusura di Stadia, Google rimborserà gli acquisti di hardware Stadia effettuati tramite Google Store e gli acquisti di giochi e contenuti aggiuntivi effettuati tramite lo Stadia store. “I giocatori - ha spiegato sempre Phil Harrison - continueranno ad avere accesso alla loro libreria di giochi e a giocare fino al 18 gennaio 2023. Prevediamo che la maggior parte dei rimborsi sarà completata entro la metà di gennaio 2023”.

In particolare i giocatori riceveranno rimborsi relativi a tutto l’hardware Stadia acquistato tramite il Google Store, così come per tutti i giochi e gli add-on comprati nel negozio di Stadia. Non sarà richiesto di rispedire l’hardware acquistato a Google. Non saranno forniti rimborsi per Stadia Pro, l’abbonamento di Mountain View per accedere ad un catalogo mensile di titoli, ma gli abbonati non dovranno pagare da qui a gennaio e potranno accedere ai giochi riscattati finora.

Stadia è stato lanciata nel 2019 insieme a un'unità di sviluppo di giochi interna che avrebbe dovuto realizzare titoli per la piattaforma. Già l’anno scorso, Google aveva annunciato che avrebbe interrotto lo sviluppo interno di giochi, rendendo la piattaforma dipendente dai titoli di altri sviluppatori ed editori di giochi.