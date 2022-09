Dal testo al video grazie all’AI: come funziona Make-A-Video 

AGI - Un nuovo sistema di Intelligenza Artificiale che consentirà alle persone di trasformare le informazioni di testo in brevi video. Si chiama Make-A-Video, è frutto delle ricerche di Meta AI sulla tecnologia generativa e ha il potenziale di aprire nuove opportunità per creator e artisti.

Ad annunciarlo il Ceo di Meta Mark Zuckerberg in un post su Facebook. “Make-A-Video - ha spiegato Zuckerberg - si basa sulla tecnologia per la generazione di immagini AI (compreso il nostro progetto Make-A-Scene realizzato all'inizio di quest'anno) a cui aggiunge un livello di apprendimento non assistito, che consente al sistema di comprendere il movimento nel mondo fisico e di applicarlo alla tradizionale generazione di testo-immagine”.

Il sistema, ha spiegato la società, è in grado di apprendere “come è fatto il mondo da dati di testo associati a immagini e di capire come si muove il mondo da filmati senza alcun testo associato”.

Make-A-Video segue l’annuncio fatto all’inizio dell’anno di “Make-A-Scene, un metodo di IA generativa multimodale che offre alle persone un maggiore controllo sui contenuti generati dall'IA che creano. Con Make-A-Scene - ha precisato la società di Palo Alto - abbiamo dimostrato come le persone possono creare illustrazioni fotorealistiche e arte di qualità narrativa utilizzando parole, righe di testo e disegno a mano libera”.