Amazon lancia il Kindle per scrivere (e altri prodotti)

AGI - Ci sono gli aggiornamenti dei suoi altoparlanti intelligenti Echo Dot ed Echo Dot con orologio, “con bassi due volte più profondi e con un sensore di temperatura”, e di Echo Studio, lo speaker Echo accreditato di “una nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale” anche grazie “all’estensione della gamma di frequenze. C’è il nuovo Fire TV Cube con controllo vocale Alexa, il lettore streaming Fire TV “il 20% più potente rispetto alla generazione precedente” con ingresso HDMI e supporto Wi-Fi 6E.

E poi il Kindle Scribe, dispositivo per la lettura e la scrittura: display da 10,2 pollici ad alta risoluzione a 300 ppi, illuminazione frontale e penna. Spazio anche agli aggiornamenti delle Fire TV: i nuovi modelli saranno caratterizzati dalla tecnologia QLED per migliorare l'esperienza visiva.

Amazon sta aggiungendo sensori di presenza e luce per mostrare contenuti utili quando entri nella stanza. Riceverai informazioni personalizzate per te e persino opere d'arte come la gamma Samsung TV Frame. Ma se preferisci le tue opere d'arte fotografica, puoi usarle come un'enorme cornice per foto. Sono alcuni dei prodotti lanciati questa sera da Amazon nel corso di un evento streaming.

Un appuntamento che la società di Jeff Bezos ha replicato anche quest’anno. Giusto in tempo per l’autunno, per gli acquisti di Natale e non da ultimo per l’annunciato secondo Prime Day, in programma l'11 e il 12 ottobre. In linea con le altre Big Tech, nonostante crisi internazionale, inflazione, perdita del potere di acquisto dei consumatori. Samsung ha presentato i nuovi smartphone ad agosto, Apple ha lanciato iPhone 14 a settembre, Google e Microsoft faranno lo stesso nella prima metà di ottobre.

Le novità di Echo

I nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio si presentano con audio migliorato, nuovo sensore di temperatura, controlli gestuali e LED display implementato. L’architettura audio “riprogettata” presenta un altoparlante full-range personalizzato e con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot “per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente. Il tutto mantenendo lo stesso design sferico e compatto” fa sapere la società.

Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono equipaggiati di nuovi sensori che forniscono un’esperienza più contestuale con Alexa, come la possibilità di impostare una routine per accendere il condizionatore quando l’ambiente raggiunge una certa temperatura.

La nuova generazione incorpora anche un accelerometro per abilitare i controlli gestuali, in modo da poter semplicemente toccare la parte superiore del dispositivo per mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata. In tema di privacy, Amazon fa sapere che “ u dispositivi Echo sono progettati tenendo conto della privacy dei clienti e includono diversi livelli di controllo”. Il riferimento è al pulsante di attivazione/disattivazione del microfono e la possibilità di visualizzare e cancellare le registrazioni vocali”. Echo Dot è disponibile al prezzo di 59,99 euro, Echo Dot con orologio a 69,99 euro, Echo Studio a 199,99 euro.

“Grazie all’audio potenziato e al design compatto, ognuno di questi nuovi dispositivi offre ai clienti tanti modi per rendere Alexa parte integrante della propria giornata. Inoltre, grazie ai nuovi sensori e alla tecnologia di Echo Dot ed Echo Dot con orologio, i clienti possono chiedere ad Alexa di fare ancora di più per loro” ha spiegato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International.



Nel corso dell’evento Amazon ha anche annunciato gli aggiornamenti di Fire TV, tra cui la nuova generazione del lettore multimediale per lo streaming Fire TV Cube e il telecomando vocale Alexa Pro, che include la nuova Trova il mio telecomando e pulsanti personalizzabili. Fire TV Cube (disponibile da oggi in pre-ordine a 159,99 euro) è equipaggiato con un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz “che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente”. Il processore potenziato aumenta la velocità di avvio delle app. Fire TV Cube può essere controllato completamente tramite la voce grazie ad Alexa e include il supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo. Inoltre, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui un ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling.

Arriva Kindle Scribe

Amazon annuncia oggi Kindle Scribe, “la nuova generazione di Kindle che unisce la lettura alla scrittura”. Kindle Scribe include una penna che non necessita di ricarica. Progettato per leggere e prendere appunti, Kindle Scribe è disponibile per il preordine da oggi da 369,99 euro e le spedizioni inizieranno nei prossimi mesi. “Kindle Scribe è il miglior Kindle che abbiamo mai realizzato, l’unico in grado di offrire un’esperienza di lettura e scrittura che ricrea quella sulla carta - ha dichiarato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International.

“Nel progettarlo, ci siamo ispirati ai clienti Kindle che nel corso degli anni hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri. É ideale anche per rivedere e compilare documenti, gestire l’elenco delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Inoltre, offre tutti i vantaggi di Kindle che i clienti conoscono e amano: milioni di libri su richiesta, caratteri regolabili, funzioni di lettura premium, settimane e settimane di durata della batteria, con il vantaggio di un bellissimo display di grandi dimensioni”.