Wall Street Journal: "Investindustrial verso l'acquisizione del 52% di Eataly"

AGI - La società Investindustrial è in trattative per acquisire una partecipazione del 52% in Eataly del valore di circa 200 milioni di euro. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal secondo cui l'accordo potrebbe arrivare già oggi.

Eataly prevede di utilizzare l'investimento per ridurre il debito e aprire più punti di vendita, nonché per sviluppare nuovi formati e continuare l'espansione a livello globale. Il restante 48% sara' nelle mani delle famiglie Farinetti, Baffigo/Miroglio e Tamburi Investment Partners.