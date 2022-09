Come funziona Sky Glass, il televisore che integra i contenuti

AGI - Sbarca in Italia Sky Glass, la nuova tv dell'emittente satellitare. Come uno smartphone è più di un telefono, così Sky Glass in realtà si presenta come "molto più di una televisione". È infatti la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre a quelli dell'offerta Sky.

"Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un'età dell'oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un'esperienza di visione semplice e appagante", ha affermato l'amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, secondo il quale Sky Glass "è la prima tv al mondo certificata carbon neutral e rappresenta al meglio la capacità di innovazione tecnologica del gruppo Sky e di Comcast. Sky Glass è la tv che non c'era. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie".

Sky Glass nasce in effetti proprio per semplificare la vita ai telespettatori che potranno così avere a portata di mano i propri contenuti preferiti. Agli abbonati Sky, ad esempio, basterà dire "Ciao Sky" e pronunciare il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i suoi film disponibili tra i cataloghi di Sky e delle diverse app. La campagna di lancio, che parte oggi, ha come brand ambassador Laura Pausini, accompagnata da altri quattro protagonisti presenti con lei nello spot: Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso.

© Sky Sky Glass

Inoltre, grazie alla tecnologia Glance, basta passare davanti allo schermo perché Sky Glass si accenda per mostrare immediatamente i contenuti più adatti al telespettatore. Il tutto parte direttamente dalla home page, composta da diverse sezioni in modo da scorrerla in orizzontale e in verticale senza interruzioni. È personalizzata, dinamica e pensata su misura per gli abbonati Sky che potranno anche trovare tutto il loro intrattenimento preferito nella propria Playlist, pronto per essere visto in qualsiasi momento. Basterà premere semplicemente il nuovo tasto "+" del telecomando sul programma che si desidera aggiungere.

Inoltre, con la funzione Restart chi torna a casa a show già iniziato, potrà riavviarlo con un semplice click e guardarlo dall'inizio. È possibile acquistare in un'unica soluzione il modello da 43" a 697 euro, quello da 55" a 995 euro e quello da 65" a 1293 euro. Scegliendo invece il pagamento rateale, si può acquistare la tv da 65" a 23,90 euro al mese, quella da 55" a 17,90 euro al mese e quella da 43" a 11,90 euro al mese. Il tutto esclusivamente con l'abbonamento a "Intrattenimento Plus" che comprende Sky TV, con tutto l'intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi.