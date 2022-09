Per la Fed "l'outlook resta debole ma la lotta all'inflazione durerà quanto necessario"

AGI - Secondo le aziende Usa, l'attività economica è rimasta invariata da luglio a fine agosto, con un ulteriore indebolimento previsto nel prossimo anno anche se ci sono stati timidi progressi nella battaglia in corso contro la carenza di manodopera e le pressioni sui prezzi.

E' quanto ha rilevato il Beige Book della Fed, il rapporto sulle attuali condizioni economiche del Paese, elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la Banca centrale.

La Federal Reserve ha pubblicato il report, mentre riflette se procedere con un terzo aumento diretto dei tassi di interesse di 75 punti base alla riunione politica del 20-21 settembre o andare con un aumento ancora maggiore del consueto nel tentativo di domare l'inflazione elevata.

"Le condizioni generali del mercato del lavoro sono rimaste rigide, sebbene quasi tutti i distretti abbiano evidenziato un miglioramento nella disponibilità di manodopera", ha affermato la Fed nel suo sondaggio, condotto nei suoi 12 distretti fino al 29 agosto. "Il livello dei prezzi è rimasto molto elevato, ma nove distretti hanno riportato un certo grado di moderazione nel loro tasso di aumento".

Oggi, il vicepresidente della Fed Lael Brainard ha affermato che la banca centrale manterrà una politica monetaria restrittiva "per tutto il tempo necessario" per far scendere l'inflazione, ma non ha affrontato l'imminente riunione di politica monetaria. Il presidente Jerome Powell parlerà venerdì.

La Fed ha aumentati i tassi di interesse di 225 punti base da marzo, alzando il tasso di interesse overnight di riferimento a un livello coerente con lo smorzamento della domanda in tutta l'economia sufficiente ad alleviare le pressioni sui prezzi e riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%.

Queste mosse stanno filtrando attraverso le aspettative per l'anno a venire: "Le prospettive per la crescita economica futura sono rimaste generalmente deboli, con contatti che hanno rilevato aspettative per un ulteriore ammorbidimento della domanda nei prossimi sei-dodici mesi", afferma il rapporto della Fed.

L'inflazione ha raggiunto i massimi da 40 anni e ha superato di oltre tre volte l'obiettivo della Fed. Sebbene ci siano alcuni segnali positivi che i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando e le condizioni tese del mercato del lavoro si stanno allentando, i responsabili politici continuano a temere che aspettative di inflazione più elevate possano radicarsi tra le imprese e i consumatori.

Le aziende intervistate hanno anche segnalato l'aumento dei rischi che la serie aggressiva di rialzi dei tassi necessari per ridurre l'inflazione possa causare una recessione.

Nel distretto della Fed di Chicago, quei nervosismi erano evidenti, con "molti" contatti che esprimevano preoccupazioni su una potenziale recessione, mentre una società nel distretto della Fed di Filadelfia ha riportato un rallentamento degli ordini "vicino a livelli coerenti con le precedenti recessioni".

I datori di lavoro statunitensi hanno assunto più lavoratori del previsto ad agosto, ha riferito venerdì scorso il Dipartimento del lavoro nel suo rapporto mensile sull'occupazione - attentamente monitorato dalla Fed - ma anche una moderata crescita salariale e un aumento del tasso di disoccupazione hanno suggerito che la carenza di manodopera potrebbe calare.